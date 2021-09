Lazio - Roma, Mourinho nervoso: il tecnico se ne va dalla conferenza

Perdere un derby di Roma è un'esperienza difficile da vivere. Da oggi anche José Mourinho sa cosa significa e la reazione non è stata delle più composte. Una volta entrato in sala stampa il tecnico portoghese è sembrato subito nervoso e rivolgendosi alla platea dei giornalisti presenti ha detto: "Allora la facciamo fuori". Immediatamente si è alzato e ha abbandonato la postazione. Mourinho ha pronunciato un "vaffa" rivolto al delegato della Lega, che lo aveva informato della modalità della conferenza (da remoto su indicazione della Lazio, come avviene anche per Sarri). Non un bel post partita per la Roma e il suo allenatore, i tre gol della Lazio hanno fatto molto male.

Pubblicato il 26/09 alle ore 20:34