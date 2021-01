Lazio-Roma, Pedro alza bandiera bianca: niente derby per lo spagnolo

La sfida tra Lazio e Roma sarà all'insegna della Spagna. In entrambi i club tanti giocatori, infatti, arrivano dalla penisola iberica. C'è anche chi, però, non potrà essere dell'incontro. In casa giallorossa, Fonseca dovrà rinunciare a Pedro. L'ex Chelsea ha provato a stringere i denti per recuperare dalla lesione accusata a Capodanno. Oggi i giallorossi sono tornati ad allenarsi a Trigoria dopo il lunedì di riposo, ma le risposte attese dall'attaccante non sono arrivate. Troppo poco il tempo per recuperare visto anche l'anticipo della stracittadina al venerdì. Il tecnico portoghese dovrà rinunciare al calciatore scuola Barcellona. Rimangono da valutare Santon, Mirante e Calafiori, ma anche il loro recupero appare difficile.