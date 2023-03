Lazio - Roma, per Ibanez sarà una partita speciale: il motivo

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Viene spesso ricordato dal pubblico laziale per i suoi errori nel derby, diventando oggetto di sfottò. L'uscita palla al piede dell'andata, che ha portato al recupero di Pedro e al gol di Felipe Anderson ancora pesa sulla coscienza e oggi Roger Ibanez proverà a riscattarsi. Per il difensore brasiliano, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, c'è un conto in sospeso con la Lazio, i suoi errori hanno spesso inciso in maniera importante nella stracittadina, al contrario di quel gol realizzato un anno e mezzo fa, utile solo per il tabellino. La sua voglia di riscatto renderà particolare la sfida contro i biancocelesti, ma a dargli quel tocco di importanza in più sono anche le 100 presenze in Serie A che il difensore della Roma raggiungerà questa sera.