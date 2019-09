Lazio - Roma, Zaniolo si fa difendere dalla madre - FOTO

Il derby di Roma non è una partita come le altre, si sa. Ma ci sono alcune dinamiche - strettamente tipiche del tifo da stadio - che avvengono da sempre in tutte le partite e in tutti gli stadi. Evidentemente qualcuno non era al corrente. Verso la metà del primo tempo di Lazio - Roma, in seguito a un brutto fallo di Zaniolo su Luiz Felipe, i tifosi biancocelesti hanno intonato un coro chiamando in causa la madre del centrocampista romanista. Nulla di così trascendentale. Almeno per chi è abituato a viverlo il calcio. Non è della stessa opinione la diretta interessata, che ha sentito l'esigenza di difendere il proprio figlio attraverso i social network: "Gli insulti cantati da individui così educati le cui madri saranno orgogliose di loro . Tu hai risposto sul campo nel miglior modo possibile . Uomo partita Sky. E la mamma di Zaniolo è così orgogliosa di essere tua mamma che non serve dire altro . Avanti così tu sei vita". Nicolò (che durante il match ha accusato vistosamente il coro) apprezza il gesto e non tarda a rispondere con i cuori alla mamma.

