Lazio-Romagnoli ancora distanti, ma il difensore ha preso casa: ecco dove

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di DANIELE MASCOLO

La trattativa tra la Lazio e Romagnoli prosegue tra momenti di ottimismo e fasi di stallo. In attesa della tanto sospirata fumata bianca, l'ormai ex capitano del Milan ha già scelto la casa in cui andare ad abitare. Secondo quanto riportato da "Il Messaggero" il difensore avrebbe preso in affitto una villa piuttosto grande all'Olgiata, poco distante da Formello, quartier generale della Lazio. Bisogna però prima mettere nero su bianco per dare il via a quella che sarebbe una vera storia d'amore del calcio moderno sempre più privo di giocatori così legati alla maglia.