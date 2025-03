Lazio, Rovella è all'Olimpico e tifa per la squadra: il messaggio social - FOTO

Non è tra i convocati di Marco Baroni perché squalificato e affaticato, da Nicolò Rovella non è voluto mancare lo stesso all'appuntamento con l'Europa League e si è recato allo Stadio Olimpico di Roma per assistere alla partita tra la Lazio e il Viktoria Plzen. A testimoniarlo una storia pubblicata dal centrocampista biancoceleste che mostra la Curva Nord e aggiunge due aquile sullo sfondo.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.