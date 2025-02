Lazio, Ruggeri continua a crescere: come sta andando il prestito a Salerno

In estate la Lazio ha deciso di lanciare Fabio Ruggeri. Approfittando dell'arrivo sulla panchina della Salernitana di Giovanni Martusciello - ex di Sarri che aveva allenato il capitano della Primavera in biancoceleste - da Formello hanno aperto al trasferimento in prestito secco nella speranza che potesse trovare spazio con continuità. Le varie difficoltà del club, che hanno portato anche all'esonero di Martusciello, però, hanno reso più difficoltoso anche l'impiego di Ruggeri, rimasto in panchina a guardare i compagni fino al 29 ottobre. Dall'esordio nella partita contro il Cesena, però, il classe 2004 ha iniziato a trovare lo spazio che sperava, diventando il centrale titolare della difesa campana r saltando solamente quattro partite (tre consecutive nella prima parte di dicembre e l'ultima contro il Modena, restando in panchina). Nel complessivo, nonostante il doppio cambio di allenatore (prima con l'arrivo di Colantuono al posto di Martusciello e ora di Breda) Ruggeri ha totalizzato 12 presenze, di cui 10 da titolare e tutte da ottobre in poi, eccezion fatta per quella di Coppa Italia contro l'Udinese a settembre. Un'esperienza che lo sta aiutando e che continuerà ad aiutarlo in una crescita in cui la stessa Lazio crede molto.