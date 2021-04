Lazio, sabato ci sarà la messa mensile per ricordare Daniel Guerini - FT

E' passato circa un mese da quando Daniel Guerini è improvvisamente scomparso in seguito a un incidente stradale, ma il giovane giocatore della Lazio Primavera non ha mai lasciato i cuori dei tifosi, dei compagni e della famiglia: la squadra lo ha ricordato durante ogni partita e gli ha dedicato ogni vittoria, soprattutto la conquista della finale di Coppa Italia, idem la prima squadra e tutti abbiamo ancora impressa nella mente l'immagine di migliaia di persone accorse al funerale per dargli un ultimo saluto. Il 24 aprile ci sarà la possibilità di stringersi ancora una volta vicino a Daniel e alla sua famiglia. Attraverso una Instagram Story pubblicata sul profilo del ragazzo è stata comunicata la messa mensile: "Sabato 24 aprile alle 12:00 presso la chiesa di Don Bosco si celebrerà la messa mensile per Daniel. Dopo la messa andremo da lui al Verano, chiunque può partecipare. Guero è con noi".