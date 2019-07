Lazio - Salernitana, affari in vista: il punto sui partenti

Roma-Salerno, un asse ormai consolidato e un percorso intrapreso già da diversi giocatori biancocelesti e granata. Diversi gli affari che la Lazio potrebbe chiudere anche quest'estate in virtù di un necessario sfoltimento della rosa e di un conseguente rafforzamento della società campana. Di Thiago Casasola abbiamo già parlato. Ventura lo vorrebbe, l'argentino però, come anticipato in esclusiva, si giocherà le sue carte ad Auronzo di Cadore. Saranno altri quindi gli affari in vista, primo su tutti Cristiano Lombardi, appena rientrato dal prestito al Venezia, terminato in anticipo dopo la retrocessione del club veneto. L'attaccante classe 1995 potrebbe andare a rinforzare il reparto avanzato di Ventura, riporta tuttosalernita.com. Non solo, c'è da risolvere anche la questione Andrè Anderson. Il giocatore, dopo una buona prima stagione in granata, potrebbe tornare nuovamente a Salerno per consacrarsi e prepararsi al grande salto. Sembra da escludere un quarto ritorno di Minala, novità invece potrebbero arrivare da Alessandro Rossi, che già aveva militato alla Salernitana due stagioni fa, lasciando un buon ricordo.

NEWCASTLE, OFFERTA PER STRAKOSHA

LAZIO, PARTENZA SUPER PER GLI ABBONAMENTI

TORNA IN HOMEPAGE