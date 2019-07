Calciomercato Lazio, il futuro di Casasola: Ventura chiama, ma...

Ventura è il nuovo allenatore della Salernitana, e sta già cominciando a pianificare la nuova stagione. Tra gli elementi di spicco della squadra c'è Casasola, acquistato dalla Lazio a gennaio. L'esterno argentino è cresciuto grazie all'esperienza granata e vuole mettersi in mostra. Come raccontato nei giorni scorsi, il giocatore vuole giocarsi le proprie chance con la maglia biancoceleste. Sull'argentino, tra l'altro, hanno già messo gli occhi alcuni club di Serie A e della Liga, ma la prorità è per la Lazio. Il difensore proverà a convincere Inzaghi ad Auronzo per provare a ripercorrere quanto fatto da Strakosha e Luiz Felipe. Come riporta Il Mattino, Ventura vorrebbe trattenerlo alla Salernitana almeno per un altro anno. Nonostante la chiamata dell'ex ct azzurro, è difficile che il ragazzo di Buenos Aires risponda presente. Tiago ha vissuto anni importanti a Salerno, ma è arrivato il momento di alzare l'asticella e mettersi alla prova nella massima serie. Non è poi escluso che la Lazio possa inserirlo in qualche affare, come accaduto a Murgia nell'affare Lazzari. Il futuro di Casasola è in bilico, si attendono ulteriori sviluppi.

