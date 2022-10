Lazio - Salernitana, ammonizione Milinkovic: il labiale del serbo

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Minuto 73’ di Lazio - Salernitana: Milinkovic avanza palla al piede, contrasto con Bronn, Manganiello estrae il giallo per il serbo che salterà il derby di domenica prossima. Una scelta inspiegabile, a maggior ragione assurda visto il metro di giudizio utilizzato dall’arbitro fino a quel momento, che non aveva ammonito nel primo tempo più volte per falli anche più gravi. La faccia del Sergente è tutto un programma e il labiale nell’immediato sottolinea un concetto ripreso anche da Zaccagni a fine partita: sembrava che Manganiello non aspettasse altro. Per il secondo anno consecutivo il fischietto di Pinerolo priva Maurizio Sarri di una pedina fondamentale nel derby (la scorsa stagione Zaccagni), ma se una spiegazione a marzo si poteva trovare, stavolta tutto è inspiegabile. Incredibilmente inspiegabile.