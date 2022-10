Lazio-Salernitana, Biasin su Milinkovic: "Ammonizione assurda, trovo curioso..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

La Lazio ferma la propria striscia di vittorie cadendo in casa contro la Salernitana. Ma oltre il danno arriva anche la beffa. Manganiello ammonisce Milinkovic, mandato in campo da Sarri nella ripresa, per un fallo veramente dubbio. Il Sergente era nella lista dei diffidati e sarà costretto a saltare il derby di domenica prossima. Fabrizio Biasin, noto giornalista e opinionista televisivo di fede interista, dopo il commento sul suo profilo Twitter, ha commentato la scelta del direttore di gara anche in esclusiva ai nostri microfoni. Questo il suo pensiero: "Per me è un giallo assurdo. Francamente non ho visto troppi replay, ma mi sembra un'ammonizione assurda che limita moltissimo il giocatore e la Lazio. Trovo curioso il fatto che Sarri abbia lasciato Milinkovic in panchina. Queste cose sono troppo rischiose. Evitare di far giocare il proprio miglior giocatore non è mai la scelta migliore. Ma il cartellino giallo è assurdo".

Quanto sarà difficile giocare un derby senza Milinkovic e Immobile?

"Mancheranno il miglior giocatore della squadra e uno dei migliori attaccanti della Serie A ormai da mille anni. Per forza di cose sarà una partita ancor più dura e difficile per la Lazio".

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.