Lazio - Salernitana, Candreva: "Il sorriso dopo il gol? Vi spiego perché..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Gol dell'ex per Antonio Candreva, il primo contro la Lazio. Ai microfoni di Sky Sport, il centrocampista romano ha esaltato l'impresa compiuta all'Olimpico soffermandosi proprio sulla rete del momentaneo pareggio: "Abbiamo fatto una prestazione superlativa contro una grande squadra. Venire qui con umiltà e entusiasmo non è da tutti. Oggi ci godiamo questa vittoria, poi già da domani penseremo alla partita di sabato. Abbiamo dimostrato maturità nel non andare sotto di due gol contro una squadra tecnica che palleggia bene come la Lazio. Siamo stati lucidi nel pareggiare e andare in vantaggio. Il sorriso nel gol? Ho massimo rispetto della mia ex squadra, come ho detto prima, qui ho passato 4 anni e mezzo indimenticabili. Il sorriso era perché ho fatto un grande gol".