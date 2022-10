Lazio - Salernitana, cresce il numero di tifosi all'Olimpico: il dato e la mossa della società

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio avrà, come sempre, la spinta del suo popolo nella sfida casalinga di oggi contro la Salernitana. Alle 18:00 Sarri e i suoi saranno all'Olimpico, insieme a oltre 40mila tifosi pronti a sostenere la squadra. Il dato, confermato direttamente dalla società su Twitter, è da intendere quasi unicamente di laziali: ai tifosi campani sono stati destinati 500 biglietti che non useranno (il tifo organizzato granata ha deciso di disertare la trasferta). I capitolini hanno inoltre annunciato l'apertura, dalle 14:00, della biglietteria vicino lo Stadio dei Marmi, in via Nigra. Per acquistare i tagliandi c'è tempo fino al fischio d'inizio del match.