Lazio-Salernitana, l'Olimpico torna biancoceleste: il dato sui biglietti venduti

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Dopo il brutto ko nel derby la Lazio torna di nuovo in campo all'Olimpico di nuovo in versione tutta biancoceleste. Venerdì sera gli uomini di Tudor ospitano la Salernitana, reduce dal pari all'Arechi con il Sassuolo e con un piede già in Serie B. Guendouzi e compagni obbligati a vincere dopo le ultime prestazioni deludenti con la Juve in Coppa e con la Roma, non ci sono altri risultati. Lo stadio farà la sua parte: come riporta il Corriere dello Sport, a due giorni dal fischio d'inizio sono 2.500 i biglietti venduti per la sfida, da aggiungere come al solito ai 30.333 abbonati.