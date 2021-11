Lazio, salta la conferenza stampa di Sarri: il motivo

La Lazio vince nel freddo di Mosca e conquista la qualificazione al prossimo turno dii Europa League. Una doppietta di Ciro Immobile su rigore e la rete di Pedro regalano alla squadra di Sarri tre punti importantissimi in vista anche dell'ultimo match in casa contro il Galatasaray che deciderà quale tra le due squadre passerà come prima nel girone. Al termine della gara tuttavia il tecnico non è intervenuto nella consueta conferenza stampa, insieme a un tesserato come da regole Uefa. Il motivo? La durata eccessiva della conferenza del tecnico della Lokomotiv Mosca e del giocatore Rybus. Dopo aver atteso per più di mezz'ora Sarri ha deciso di lasciare lo stadio e raggiungere la squadra sul pullman.

Lazio, Matri: "Luis Alberto e Milinkovic i più forti d'Europa. E su Zaccagni..."

Lokomotiv - Lazio, Immobile per due volte: la Uefa lo omaggia sui social! - FOTO

TORNA ALLA HOMEPAGE