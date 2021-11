Lazio, Matri: "Luis Alberto e Milinkovic i più forti d'Europa. E su Zaccagni..."

Nel pre partita di Lokomotiv Mosca - Lazio, Alessandro Matri ex biancoceleste e attuale opinionista di Dazn ha espresso la sua sulla condizione di Immobile, Zaccagni e Luis Alberto. In merito allo spagnolo ha dichiarato: "Sarri ha voluto mettere in chiaro alcune cose, non ha mai messo in discussione le sue qualità. È uno dei migliori. Abbiamo sentito Sarri che si lamentava un po’ della modalità di allenamento di Luis Alberto e dei suoi ritmi e se conosciamo Sarri sappiamo che è uno che vuole il 100% dai suoi giocatori. Ha voluto dare un segnale importante mettendolo in panchina per due tre volte, è ritornato al centro del progetto e a fare le prestazioni a cui ci ha abituato in passato. E insieme a Milinkovic costituisce il miglior centrocampo del campionato e a livello europeo"

ZACCAGNI – “Ci ha abituati ad altre prestazioni. Ha avuto diversi infortuni e anche Sarri ha detto che deve giocare per ritrovare la condizione. Non è la serata ideale perché giocare a Mosca dopo tanto tempo che non giochi, con le temperature sotto lo zero non è facile. Ma le sue qualità non si mettono in discussione e serve a questa squadra perché Pedro ha bisogno di riposare ed è una valida alternativa.

IMMOBILE – “Il polpaccio è un muscolo che non ti da segnali quindi l’infortunio è tosto. Le condizioni climatiche possono influire ma sicuramente si sarà messo in moto un’ora prima del riscaldamento e sarà preparato. L’importanza della gara è alta e probabilmente è lo stesso giocatore a voler tornare in campo”

