Lazio, Bergomi: "Calendario fitto? Sarri si deve adeguare"

In conferenza stampa Maurizio Sarri ha parlato del calendario ingolfato, rivendicando più tempo per lavorare con i giocatori. Ai microfoni di Sky Sport Beppe Bergomi ha risposto a distanza al tecnico biancoceleste: "Il calcio è così da tanto tempo. Quindi si deve adeguare. Sarri lo seguo sempre, mi piace come fa giocare le squadre, ma su questo non lo capisco. E deve puntare al primo posto, non al secondo".