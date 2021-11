Lokomotiv - Lazio, Immobile per due volte: la Uefa lo omaggia sui social! - FOTO

La Lazio vanta al momento un doppio vantaggio sulla Lokomotiv Mosca. Decisivo il contributo di Ciro Immobile, tornato nella formazione titolare dopo il forfait di sabato scorso contro la Juventus. L'attaccante ha messo per due volte la firma sul tabellino prima di uscire dal campo per lasciar spazio a Muriqi. La doppietta di Immobile dagli undici metri è stata sottolineata via social dalla Uefa. Condiviso uno scatto del match, è stata aggiunta una breve didascalia: "Doppio Immobile. 163 gol per la Lazio".

DIRETTA - Lokomotiv - Lazio 0-2: Pedro e Acerbi si divorano il terzo gol

