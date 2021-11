Lazio, flash mob in Campidoglio contro la violenza sulle donne

La Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne cade oggi, 25 novembre, ma non dovrebbe servire una data precisa a ricordare gli atti disumani che le donne sono costantemente costrette a subire. La Lazio ha deciso di intervenire concretamente facendo un flash mob in Campidoglio. Una delegazione biancoceleste ha interrotto la seduta odierna del Consiglio Comunale per lanciare un messaggio. Camilla Labate, giocatrice della Lazio Women, ha poi ricevuto una medaglia dal neo sindaco Gualtieri.

È iniziato il flash mob in Campidoglio con una delegazione biancoceleste che ha interrotto la seduta del Consiglio Comunale per lanciare un messaggio contro la violenza sulle donne! pic.twitter.com/2mUVlglaNk — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) November 25, 2021