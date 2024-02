Lazio, Sarri a Sky: "Gruppo in crescita, ma non voglio ripartire sempre da zero"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Sky per commentare la vittoria di questa sera contro il Torino: "Meriti? Siamo stati sul pezzo nel momento della sofferenza, abbiamo concluso sullo 0-0 un primo tempo sofferto. Sapevamo che quella pressione feroce del Torino saebbe inevitailmente calata. Siamo andati a questi due gol e non abbiamo più sofferto, se non proprio alla fine dopo l'espulsione, è stata buona la gestione dopo. Pressione Torino? L’avevamo messa in conto, ci abbiamo messo qualcosa di nostro. Ho avuto l’impressione che molte palle perse erano causate dalla pressione, altre erano state persone in modo banale".

"Guendouzi? A differenza degli altri, ha più esperienze di livello nonostante l’età sia ancora abbastanza giovane. È un giocatore più pronto rispetto agli altri che devono fare un altro tipo di percorso. Cosa mi piace di più di questa squadra? Un gruppo che dà la sensazione di essere in crescita, in questi tre anni abbiamo dovuto ricominciare sempre come fosse l’anno zero. Ha avuto senz’altro delle difficoltà a inizio stagione, ma dà sensazioni positive. Gruppo predisposto al lavoro, avrebbe voglia di crescere, speriamo che l’evoluzione sia positiva e che l’anno prossimo non si riparta da zero".

"Zaccagni? È un giocatore che incide sulle partite, anche quando è meno presente. Siamo rimasti numericamente in pochi, avere delle alternative sarebbe importante. Non è che manca solo Zaccagni. In questo momento siamo ai minimi termini, ho paura che questa sera abbiamo lasciato altri due giocatori. Hysaj ha un problemino al retto femorale, da valutare. Gila è sicuramente squalificato per la prossima".

"Infotuni? Grosse certezze in questo momento non si hanno. Zaccagni ieri ha fatto una parte d’allenamento in gruppo, ma poi era un po’ dolorante. Su Vecino non ti so dire, Rovella sta facendo una cura, vediamo se domani sarà possibile farlo riallenare, non so se ci sarà possibilità di rientro immediato per qualcuno di questi".

