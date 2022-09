Lazio, Sarri cerca la prima vittoria da ex contro il Napoli: i precedenti

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

La parentesi di Sarri al Napoli è stata decisamente positiva. Ancora oggi in molti ricordano quella squadra che di fatto giocava a memoria. L'attuale tecnico della Lazio però una volta lasciato la città partenopea, ha sempre avuto problemi nell'affrontare la sua ex squadra. Nelle due sfide alla guida della Juventus ha vinto a Torino per 4-3 grazie all'autogol di Koulibaly all'ultimo minuto e perso al Maradona per 2-1. Ancor peggiore lo score con la Lazio con due sconfitte di cui la prima all'ombra del Vesuvio terminata con un brusco 4-0 in favore dei campani mentre il ritorno allo stadio Olimpico si è concluso con il 2-1 ospite grazie al gol di Fabian Ruiz a pochi secondi dal triplice fischio. Sabato alle ore 20:45 spera di invertire la tendenza e di togliersi la prima soddisfazione contro la formazione che ha allenato per ben tre stagione.