Lazio, Sarri contro il Mondiale in Qatar: “Competizioni europee infattibili. Cosa può dare al calcio?”

Maurizio Sarri esprime tutta la sua disapprovazione per i Mondiali che si disputeranno nei prossimi mesi in Qatar. Il tecnico della Lazio, intervenuto a Dazn nel post partita del match contro lo Sturm Graz, ha detto sulla prossima competizione sportiva che avrà inizio il prossimo 20 novembre: "Questo è il calcio moderno: usa e getta. Per fare i mondiali in Qatar, pensa il Qatar quello che può dare al calcio europeo, hanno reso le competizioni europee infattibili”. E poi ancora a Sky Sport: "Mi piacerebbe se qualcuno potesse spiegarmi cosa può dare il Qatar al calcio mondiale per metterci tutti in questa difficoltà. Non sono preoccupato per i numeri, la mia squadra è la migliore in serie A su tutti i valori. Poi nelle competizioni europee il calendario era impegnativo già prima, ma in questo momento è quasi impossibile. Al momento però la squadra sta reagendo bene".