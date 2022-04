Lazio, Sarri fa cifra tonda: quella con il Genoa è la vittoria numero 150

Quello di Marassi è un successo importante per la classifica biancoceleste e anche per il tecnico che raggiunge un prestigioso traguardo…

Bella e vincente, la Lazio di Sarri batte il Genoa e resta agganciata al treno per l'Europa. Una vittoria fondamentale anche nelle dimensioni che regala certezze a un gruppo sempre più in crescita di settimana in settimana. Con l'affermazione di ieri le aquile hanno raggiunto quota 55 in classifica confermando il parziale sesto posto in classifica. Vittoria importante anche per Maurizio Sarri che a Marassi ha conquistato il successo numero 150 nei massimi campionati europei. Il tecnico toscano, infatti, ha raggiunto questo prestigioso traguardo alla guida di Empoli (8), Napoli (79), Chelsea (21), Juventus (26) e Lazio (16). Numeri che si spera possano crescere in questo finale di stagione che ha ancora molto da dire per i capitolini.