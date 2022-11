Lazio, Sarri: "Mercato? Ho un paio di idee, ma con la società..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio chiude la stagione con una sconfitta all'Allianz Stadium subita per mano della Juventus che si è imposta per 3-0 con la doppietta di Kean e la rete di Milik. Appuntamento quindi al 2023 dove a gennaio ci sarà spazio anche per il calciomercato. Queste le parole del tecnico Sarri sul tema in conferenza stampa: "Noi di mercato non abbiamo assolutamente parlato con la società o con i giocatori. La Lazio il mercato invernale lo fa pochissimo o non lo fa, lo dice la storia di questa società. Non credo ci saranno interventi massicci. Io posso chiedere anche dieci giocatori, il mercato è sempre un compromesso tra le necessità tecniche e le disponibilità e mentalità della società. Io le idee ce le ho chiare, se poi la società decide di farle a gannaio o a giugno non è qualcosa che riguarda me. Ho un paio di idee".