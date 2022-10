Lazio, Sarri: "Milinkovic? Se ne parla troppo, solo gossip"

TUTTOmercatoWEB.com

Un Sarri come sempre deciso quello che si è presentato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Europa League contro lo Sturm Graz. Inevitabile anche un passaggio sul Milinkovic e soprattutto sulla notizia circolata negli ultimi giorni di una sua possibile cessione, smentita già dal presidente Lotito, alla Juventus a gennaio: "A me sembra se ne parli troppo invece. Vinciamo 4-0 e si parla di lui sul mercato che va in un'altra squadra, questo per far capire quanto per me possa essere distorta la stampa. Filippo Ganna ha vinto facendo un'impresa, io per avere notizie metto i canali specializzati. Si parla troppo di gossip. Milinkovic ha dati straordinari, altri in cui deve migliorare come per esempio le palle perse. Un centrocampista straordinario, ma ha ancora margini di crescita", ha concluso.