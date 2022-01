Lazio - Sarri, rinnovo ancora fermo: lo scenario

RASSEGNA STAMPA - "Rinnovo? Non l'ho ancora avuto sotto il naso ma nell'ultimo mese il presidente ha avuto diversi problemi, forse più importanti". Parlava così Maurizio Sarri al termine della gara contro l'Atalanta, l'ultima prima della sosta. E a distanza di una settimana, le cose non sembrano essere affatto cambiate. La Lazio sta lavorando sul mercato, cercando di utilizzare le ultimissime ore prima del gong per regalare qualche rinforzo alla squadra. Per il momento, dunque, il prolungamento di contratto dell'allenatore è stato messo in stand-by, anche perché sulla sua buona riuscita "pesano" anche le scelte del club in termini di acquisti. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, il tecnico, che nel frattempo lavora a Formello, si aspetta almeno un nuovo arrivo. La trattativa per il suo rinnovo è ferma e può risentire degli sviluppi - sia positivi che negativi - del mercato.

Lotito conta di tener fede alle promesse. Sia quelle relative alla chiusura di alcune operazioni prima di lunedì, sia quella che riguarda Sarri. In occasione della cena di natale aveva annunciato il suo rinnovo: "Può fare la differenza". Ha sempre puntato su di lui, non mettendolo mai in discussione e, anzi, proponendogli un nuovo accordo proprio dopo sconfitte e prove tutt'altro che soddisfacenti della squadra. Tutti si aspettavano una chiusura a breve giro, poi i tempi si sono dilatati e il "blocco" del mercato non ha aiutato. Ora, con la partenza di Muriqi e di qualche altro esubero, la Lazio avrà la possibilità di mettere a segno qualche colpo. Per la stagione e per il futuro del tecnico.