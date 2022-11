Lazio, Sarri sbotta in conferenza: "Ci sentiamo presi per il culo"

TUTTOmercatoWEB.com

La Federazione olandese ha fatto una scelta abbastanza discutibile in quanto ha deciso di rinviare le partite del Feyenoord e dell'Ajax di campionato. Il motivo? Per permettere ai due club di prepararsi alle sfide delle competizioni europee. Così facendo, gli uomini di Slot, avversari domani in campo contro la Lazio, hanno avuto una settimana intera per prepararsi all'ultima giornata del girone. La sfida sarà importantissima in quanto il gruppo decreterà chi si qualificherà agli ottavi di finale di Europa League, chi andrà agli spareggi con le terze scese dalla Champions League, chi scenderà in Conference League e ancora, chi saluterà definitivamente la competizione. A tal proposito, Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa e come un fiume in piena ha sbottato: "La partita era in programma o no? La partita era in programma, quindi è una vergogna dell'Uefa che permetta a una Federazione di fare una cosa di questo tipo. Ci sentiamo presi per il culo, e come noi si sente preso per il culo lo Sturm Graz e il Midtjylland".