Lazio, Sarri su Cabral: "Lo conoscevo pochissimo, ma all'interno dello staff..."

Gli ultimi minuti di calciomercato hanno regalato a Maurizio Sarri un nuovo innesto in attacco: Jovane Cabral. Il capoverdiano, classe '98, si è già unito ai compagni anche se si è potuto allenare poco. Alla vigilia della sfida con la Fiorentina, l'allenatore in conferenza stampa ha detto su di lui: "Vediamo quello che ci può dare il ragazzo, lo conoscevo pochissimo, sono sincero. All'interno dello staff c'è stata una persona che l'ha seguito in modo superficiale perché comunque eravamo negli ultimi giorni di mercato. A livello fisico ha qualcosa in meno dei nostri ora, ha avuto un infortunio di 45 giorni, questa settimana si è allenato pochissimo per il trasferimento. Un giocatore esplosivo e resistente, ha qualche numero in accelerazione, vediamo se può fare l'attaccante centrale, che per me comunque può fare Felipe con le sue caratteristiche".