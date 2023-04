Lazio, Sarri su Luis Alberto: "E' un giocatore totale! Io non so cosa..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Monza-Lazio, l'allenatore biancoceleste Maurizio Sarri si è espresso anche su alcuni singoli elementi della sua rosa, facendo il punto su ciascuno di essi. Tra i nomi sui quali si è espresso il tecnico c'è quello di Luis Alberto. Lo spagnolo è reduce da grandissime prestazioni, celebrate dallo stesso Sarri: "In questo momento è un giocatore fenomenale. Io non lo so cosa guardano il pubblico e i giornalisti in partita. Per quello che vede un allenatore, quello che sta facendo mi rende non contento, di più. Un giocatore totale, tira da fuori, rincorre, fa tutto. Un giocatore sopra le righe".