Lazio, Sarri sul futuro di Luis Alberto: "Non ho remore nei confronti di nessuno"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Altra panchina per Luis Alberto. Lo spagnolo è entrato a partita in corso quando il risultato era già compromesso contro la Juve. In vista del mercato di gennaio, a Sarri è stato chiesto se ha parlato con il ragazzo del suo futuro. "Non ho parlato di mercato con nessun calciatore. Io non ho remore nei confronti di nessuno: sento lo staff, vedo gli allenamenti poi mi chiudo in una stanza da solo e decido chi gioca".