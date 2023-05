Lazio, Sarri svela il futuro di Milinkovic: “In questo momento…”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella conferenza post gara di Lazio-Cremonese, Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza. Tra i tanti temi trattati, il tecnico si è soffermato anche sul futuro di Milinkovic. Queste le dichiarazioni: “Futuro? Non lo so in questo momento. Il ragazzo è a scadenza e la società dovrà prendere delle decisione oltre a lui. Se si va a un prolungamento ha un senso, se dovesse andare a zero sarebbe pesante. Bisognerà capire se sarà disposto lui a prolungare. Io non l’ho visto assente, ha avuto momenti di appannamento ma è sempre uscito da momenti no. Ci ha tirato fuori dai guai”

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE