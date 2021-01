Lazio - Sassuolo, Caputi: "Milinkovic il migliore, Immobile una sentenza"

Quarta vittoria consecutiva in Serie A per la Lazio che batte 2-1 il Sassuolo di De Zerbi. In gol Milinkovic e Immobile, incensati anche da Massimo Caputi tramite il suo profilo Twitter: "La Lazio conferma il suo ottimo momento, ottiene in rimonta la 4 vittoria consecutiva e accorcia in classifica. MilinkovicSavic il migliore: gol, qualità e leadership, Immobile una sentenza. Sassuolo più lezioso, che pratico".