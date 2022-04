Lazio-Sassuolo, cori e striscione della Nord per Mihajlovic: “Vinci ancora” - FOTO

La Curva Nord manda un bellissimo messaggio a Sinisa Mihajlovic. L'allenatore del Bologna è tornato a fare i conti con la malattia che lo ha tormentato per diversi anni. Il tecnico serbo è di nuovo in ospedale e comunica con i suoi calciatori tramite delle videochiamate. Il popolo laziale si è schierato ancora una volta dalla sua parte supportandolo in un momento così difficile per lui. I suoi ex tifosi hanno lanciato continui cori per Mihajlovic e in Curva Nord, nel corso del secondo tempo di Lazio-Sassuolo, è apparso un bellissimo striscione: "Coraggio Sinisa. Tira, lotta, segna e vinci ancora una volta".