Lazio-Sassuolo, Dionisi col dubbio Berardi: le novità

Domenico Berardi è in dubbio per Lazio-Sassuolo. Il leader della squadra neroverde si allena ancora a parte e non si è mai aggregato al gruppo dopo aver lasciato in anticipo la Nazionale dopo l'impegno con la Macedonia del Nord. Il numero 25 convive con un problema all'adduttore e la sua presenza sabato alle 18 allo Stadio Olimpico è ancora in bilico. Importanti aggiornamenti sulle sue condizioni arriveranno sicuramente dalla conferenza stampa di mister Dionisi in programma domani alle 17.