Lazio - Sassuolo, dove vedere la partita in tv e streaming

© foto di www.imagephotoagency.it

Archiviata la pausa per le Nazionali la Lazio è pronta a tornare in campo in vista della gara dell'Olimpico contro il Sassuolo in programma sabato 2 aprile alle 18:00. La squadra di Sarri vuole tornare a vincere dopo il ko nel derby, i neroverdi invece sono galvanizzarti dal 4-1 rifilato allo Spezia prima della sosta.

Lazio - Sassuolo dove vedere il match - La gara è in programma alle 18.00 e sarà trasmessa in esclusiva su Dazn, non ci sarà dunque la copertura televisiva di Sky. La partita sarà visibile accedendo alla piattaforma streaming tramite Smart Tv oppure sui dispositivi mobili tramite l’app dedicata.