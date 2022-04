Lazio - Sassuolo, un Milinkovic da urlo: record personale per il Sergente

Fonte: OptaPaolo

Sotto la grandine non si ferma Sergej Milinkovic-Savic, come neanche la Lazio. I biancocelesti dopo la delusione maturata contro la Roma, il Sassuolo è la vittima del riscatto della Lazio che, sul manto verde dello Stado Olimpico, trova il successo per 2-1. Prima uno splendido sprint di Manuel Lazzari che con una diagonale pazzesca beffa Consigli. La seconda rete biancoceleste invece arriva dagli sviluppi di un calcio di punizione: Luis Alberto imbecca Milinkovic ed è 2-0 per la Lazio. Come riporta OptaPaolo, sono nove le reti e nove gli assist per il Sergente che così facendo ha preso parte a 18 gol in questo campionato (più di ogni altro centrocampista). Per Milinkovic si tratta di un nuovo record personale di partecipazioni attive in una singola stagione di Serie A. Il centrocampista serbo è sempre più una garanzia e Maurizio Sarri si affida a lui per il rush finale di stagione.