Lazio - Sassuolo, uno sguardo ai diffidati: in tre rischiano di saltare il Genoa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Lazio riparte dallo stadio Olimpico. Dopo la sosta per le Nazionali la squadra di Sarri riprenderà la sua corsa in campionato nel match contro il Sassuolo in programma sabato 2 aprile alle 18.00. I biancocelesti dovranno fare a meno di Pedro, squalificato, ma ritroveranno Mattia Zaccagni che invece aveva saltato la stracittadina. Occhio però anche ai cartellini: Luiz Felipe, Marusic, Patric sono infatti diffidati e se riceveranno un cartellino giallo salteranno il match contro il Genoa in programma il 10 aprile.