Lazio, Sbattella (Uomo Gatto): "Non è spacciata contro il Bayern! Penso che..."

La sua fama nasce tutta dal noto programma condotto da Enrico Papi, 'Sarabanda'. Campione per 79 puntate consecutive, tra il 2002 e il 2003, Gabriele Sbattella, noto a tutti come l'Uomo Gatto, ha mostrato le sue capacità in ambito musicale e, negli ultimi anni, anche sportivo. Tifoso del Bayern Monaco, e intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ha presentato la partita del 14 febbraio contro la Lazio, valida per l'andata gli ottavi di finale di Champions League, descrivendola come più equilibrata di quanto si possa pensare.

"Sono 11 anni che i bavaresi dominano il campionato, ma questa volta temo che dovranno abdicare in favore del Leverkusen. Sono deluso da Tuchel, che non considero adatto ad allenare il Bayern. Il Bayern è favorito, ma la Lazio è forte e ha il vantaggio di giocare la prima in casa. Chi mi piace del Bayern? Müller, già solo per il cognome. Mi riporta al mio grande idolo Gerd. E mi fa fare un bel viaggio nel tempo. Anche Kane mi piace molto e penso che grazie a lui l'Inghilterra sia una delle favorite per gli Europei. A questa squadra manca però un allenatore elastico, che sappia reagire agli imprevisti. Tuchel per me non lo fa. La Lazio per me non è spacciata come può sembrare. Penso che la gara di mercoledì possa essere decisiva, in un senso o nell'altro".