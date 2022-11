Lazio, Sconcerti: "Sarri sgarbato ma sincero. Contro il Feyenoord..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Una sconfitta che pesa sul morale della Lazio quella contro il Feyenoord, soprattutto per l'eliminazione dall'Europa League e la retrocessione in Conference. I biancocelesti hanno le loro colpe, soprattutto per gli errori sotto porta, dove si è fatta sentire l'assenza del killer instinct di Ciro Immobile. Su questo, ma non solo, si è espresso, ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Mario Sconcerti:

"Se la Lazio ha snobbato il girone? Ha sbagliato tre gol a porta vuota col Feyenoord, se hanno snobbato è peggio. In generale la Lazio ha una rosa troppo corta. Quando escono alcuni giocatori, la squadra fa un passo indietro. La Lazio si mette nelle condizioni di non avere continuità, perché è una squadra corta che si basa su 2-3 giocatori insostituibili. Il messaggio di Sarri? Non è un bel messaggio ma Sarri è questo. Lui è quasi orgoglioso di essere un po' sgarbato ma sincero. Certamente danneggia la Lazio in qualche modo, non aiuta. Ma Sarri è questo, prendere o lasciare".