Lazio, secondo Oddi devi puntare in alto: "Scudetto? Per me..."

Giancarlo Oddi è intervenuto ai microfoni di Radiosei per parlare di Lazio - Porto e dell'ambizione del club biancoceleste. L'ex difensore è ottimista sul futuro della squadra di Baroni, tanto da non nascondersi e dimostrando di voler puntare in alto. Ecco le sue parole: "Mi interessa l'espressione di gioco, più del risultato. Mi aspetto una prestazione positiva stasera. La Lazio ha sia prestazioni che punti, non possiamo fare finta di niente. Sento dire che l'Atalanta può vincere lo scudetto, perché la Lazio no? Se non succede niente di particolare in negativo per me se la può giocare. La Lazio è la squadra che gioca il miglior calcio in Italia".