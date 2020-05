Lazio, sedici anni fa il gol di Lopez contro la Reggina: il ricordo del club - VD

Era il 2 maggio del 2004 e Claudio Lopez siglava la prima marcatura del match contro la Reggina al 22'. La gara finisce in pareggio, con l'arbitro Bolognino aspramente contestato dai tifosi biancocelesti per il rigore concesso ai granata e trasformato da Cozza. Il primo tempo della squadra di Mancini è praticamente perfetto, ma la tante occasioni crete portano a una sola rete, quella del Piojo, che arriva dopo il gol annullato a Corradi per fuorigioco di Fiore. L'argentino, favorito da un cross al bacio di Mihajlovic, approfitta di un disimpegno sbagliato da Mesto e manda la palla in rete. L'esultanza è dedicata alla compagna, in attesa di un bambino. Nella ripresa arriva il gol del pareggio con la trattenuta di Favalli sanzionata dall'arbitro con il tiro dal dischetto. Il direttore di gara non utilizza, però, lo stesso metro di giudizio per le trattenute su Corradi e Inzaghi: i capitolini ottengono un solo punto dal match. A distanza di sedici anni da quella partita, il club ha voluto pubblicare il video del gol di Lopez sui propri canali social:

Lotti, ex ministro dello sport: "La Toscana segua l'esempio di Lazio, Campania ed Emilia"

Troglio: "Zoff fece di tutto per il mio reintegro, lo striscione dei tifosi il ricordo più bello"

TORNA ALLA HOMEPAGE