Lazio, sei la migliore: record di punti e vittorie per la squadra di Inzaghi

Una Lazio sempre più da record, quella che sta brillando in questa stagione. La squadra di Inzaghi, infatti, sta collezionando primati su primati, tra numero di vittorie e punti realizzati in 28 giornate di campionato disputate.

RECORD DI VITTORIE – Prima di questa stagione, i biancocelesti erano arrivati massimo a quota 17 vittorie in 28 giornate. Diciassette affermazioni erano state raggiutre tre volte: quella del primo scudetto nel 1973/1974, nel 2000/2001 e nel 2016/2017. Con il successo ottenuto ai danni della Fiorentina, la Lazio aggiorna il suo record totalizzando 20 trionfi in 28 incontri giocati fin qui. Numeri impressionanti per una squadra che ha la sfortuna di avere davanti a lei una corazzata come la Juventus.

RECORD DI PUNTI – Come se non bastasse, i biancocelesti hanno anche stabilito il record di punti conquistati in 28 gare di campionato giocate, raccogliendone 65. Il record precedente apparteneva alla prima Lazio scudettata di Chinaglia, con 57. Sono invece 56 i punti realizzati in 3 occasioni: nei campionati 1972/1973, nell’anno del secondo scudetto (99/00) e nella stagione successiva. Inzaghi nel 2016/17 si era fermato a 55, mentre 53 erano stati raggiunti nel 97/98 e 98/99, e 52 nelle stagioni 17/18 e 14/15.

Si ringrazia Lazio Page per le statistiche.

