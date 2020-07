Lazio, sempre più da record: mai 68 punti dopo 29 giornate

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, STAMATTINA LA RIPRESA: INZAGHI PENSA AL TORO FORMELLO - Subito in campo: c’è tempo solo per la seduta di ripresa e la rifinitura di domani per preparare la trasferta di Torino, in programma martedì (ore 19.30). Il giorno post-Fiorentina è dedicato ai calciatori non impiegati ieri sera... FORMELLO - Subito in campo: c’è tempo solo per la seduta di ripresa e la rifinitura di domani per preparare la trasferta di Torino, in programma martedì (ore 19.30). Il giorno post-Fiorentina è dedicato ai calciatori non impiegati ieri sera... WEBTV LAZIO, INZAGHI: "IL NOSTRO PRIMO SCUDETTO È LA CHAMPIONS" Al termine dell'allenamento odierno il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla vittoria di ieri Al termine dell'allenamento odierno il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla vittoria di ieri VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, KUMBULLA A UN PASSO: ANDRE ANDERSON NELLA TRATTATIVA La Lazio e Kumbulla sono sempre più vicini. Mancano alcuni dettagli, e i biancocelesti abbracceranno il nuovo rinforzo in difesa per la Champions. Il presidente gialloblù Setti è sceso alla richiesta di 30 milioni, tra parte cash e contropartita, e il... La Lazio e Kumbulla sono sempre più vicini. Mancano alcuni dettagli, e i biancocelesti abbracceranno il nuovo rinforzo in difesa per la Champions. Il presidente gialloblù Setti è sceso alla richiesta di 30 milioni, tra parte cash e contropartita, e il...