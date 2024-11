Lazio, senti Cesar: "Baroni, che risultati! Può ambire alle zone più alte..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Ai microfoni di Radio Serie A è intervenuto l'ex calciatore César Aparecido Rodrigues, che ha fatto il punto sulla nuova Lazio di Baroni che sta stupendo tutti in questo incredibile inizio di stagione. Nessuno si aspettava questi risultati, ma ora i biancocelesti, secondo lui, possono puntare alle zone più alte della classifica della Serie A. Di seguito le sue parole.

"Dopo aver perso dei valori tecnici abbastanza notevoli come Felipe Anderson, Luis Alberto, Immobile e prima anche Milinkovic, con questi innesti e questo cambiamento di senatori, nessuno si immaginava che Baroni potesse avere questi risultati così positivi e in così poco tempo. Questo però è quello che fa il lavoro, hanno tutti assimilato bene le sue idee e riescono a esprimersi in un modo abbastanza favorevole per quelle che che sono le esigenze, le idee e gli obiettivi della società. Penso proprio che se la Lazio continua in questo modo può pensare alle zone più alte della classifica per la fine della stagione".