Lazio, senti Compagnoni: "Su Baroni mai avuto dubbi. Contro il Porto..."

Intervistato ai microfoni di Radio Laziale, il giornalista Sky Maurizio Compagnoni ha parlato così della squadra biancoceleste e della sfida in programma questa sera alle 20,45 contro il Porto: "Baroni è un ottimo allenatore, lo aveva già dimostrato e se ne erano accorti in pochi. Oltre alle salvezze ottenute aveva portato il Benevento in Serie A, così come il Lecce. Io su di lui non ho mai avuto dubbi, sapevo avrebbe fatto bene alla Lazio. Ha rispolverato un sistema di gioco come il 4-4-2 che in Italia hanno abbandonato tutti non so per quale motivo, ovviamente proponendolo in chiave moderna. Il Porto ha un giocatore pazzesco che è Omorodion, ha delle potenzialità enormi, ma anche altre ottime individualità come Galeno e Pepè sono molto interessanti. Sono 2 squadre che giocano bene, mi aspetto una gara piena di emozioni".