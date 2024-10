Lazio, senti Gigi Cagni: "Ecco i due giocatori che mi piacerebbe allenare"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dichiarazioni per nulla scontate quelle rilasciate da Gigi Cagni ai microfoni di Radio Laziale. L’ex tecnico di Empoli e Sampdoria ha parlato dell’andamento della Lazio fino ad ora, soffermandosi su alcuni singoli dell’organico biancoceleste: “Il bello della Lazio di quest’anno è che pur non avendo fuoriclasse, dà sempre l’impressione di sapere cosa fare in campo. Questa sensazione ce l’ho avuto soprattutto guardando la partita con il Torino, dove non era facile giocare un match di questo livello. Ora Baroni dovrà continuare a lavorare bene, perché quando hai giocatori che ti stimano hai una spinta in più e puoi raggiungere risultati insperati. Se mi chiedi quali giocatori della Lazio allenerei volentieri, ti rispondo Guendouzì e Zaccagni. Quest’ultimo è un giocatore che in un calcio dove ci sono sempre meno fantasisti, diventa veramente indispensabile nell’economia di una squadra, perché può sempre accendersi e inventarsi la giocata. Poi c’è Guendouzì che con il suo carisma è un leader perfetto su cui poter contare nello spogliatoio e in campo".