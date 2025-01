Lazio, senti Liverani: "Tchaouna va aspettato. E sul mercato prenderei..."

Ai microfoni di Radiosei l'ex centrocampista Fabio Liverani ha espresso il suo pensiero sul momento di forma della Lazio dopo il pareggio contro il Como. Nello specifico, poi, ha detto la sua anche su alcuni singoli, tra cui Ibrahimovic, Tchaouna e Dele-Bashiru, e sul mercato. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Sicuramente nel girone di ritorno i punti valgono doppio. La differenza la farà chi quando non giocherà bene otterrà punti. Lazio - Como? Nelle ultime gare questo approccio dei biancocelesti è una costante ed è un problema. Pronti via il Como ha un paio di occasioni clamorose. Devi essere più attento. Poi fortunatamente non hai preso gol e lo hai fatto. La rete di Dia non è banale, è di un giocatore forte. A seguire succede l’imponderabile, errore su errore dell’arbitro che sbaglia su Pellegrini e Tchaouna, poi in 10 contro il Como che gioca bene e ha calciatori, si può andare in difficoltà. Tuttavia la Lazio era in grande emergenza, quindi c’è da ripartire ora con i calciatori che torneranno".

"Non c’è una sola problematica. Il calcio di Baroni è dispendioso, ci sta quindi la stanchezza di alcuni, soprattutto dei mediani. Certe partite vanno vinte con un pizzico in più di attenzione, abbassando magari un po’ la pressione. Ibrahimovic? E’ un giocatore che ha qualità, inventiva, gli piace l’1 contro 1. E’ normale che sia acerbo per il nostro campionato. A me piace. L’unica problematica è che ha poco tempo per dimostrare".

"Il punto di forza di Tchaouna? A oggi non spicca in niente, ma do valore al giocatore. E’ un 2003 e nessun calciatore italiano della sua età è più avanti di lui. Oggi è tutto istinto, se non lavora e non ascolta, non migliora. Va aspettato ma lui deve dare un segnale al tecnico per crescere. E in questo momento il merito più grande va all’allenatore, perché ha valorizzato tutti. Dele-Bashiru a destra? Credo che lo perderemmo; per me farebbe fatica. Lo può fare ma così non lo mettiamo nelle sue condizioni migliori. Mercato? Io proporrei Berardi“.