Lazio, senti Pastore: "Lecce nel suo momento migliore. Occhio a..."

© foto di www.imagephotoagency.it

Giuseppe Pastore, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per commentare la debacle contro l'Inter, ma anche e soprattutto la prossima contro il Lecce. Ecco di seguito le sue parole: "Bisogna voltare pagina. La partita non è semplicissima, il Lecce è nel suo momento migliore stagionale. Squadra o.viamente alla portata della Lazio, se ci fosse stata subito l'Atalanta si sarebbe rischiato il contraccolpo. La Lazio è comunque in condizione, i risultati dal 4-0 in su vanno messi tra parentesi. Baroni avrà analizzato i problemi tattici, Rovella e Guendouzi troppo isolati contro i giocatori dell'Inter. La Lazio, a parte Udine, ha sempre fatto bene in trasferta e da lì bisogna ripartire. Castellanos è intoccabile, mentre Dia non mi sembra brillantissimo. Giampaolo ha ridato verve ai giocatori che non rendevano con Gotti, penso a Tete Morente. Occhio anche a Berisha, 2003 albanese ed è uno dei tanti giovani in rampa di lancio per una squadra che sta vivendo un momento d'entusiasmo. Non sono tutti giocatori di primissimo livello, soprattutto dietro. Pericolo principale? Krstovic è un intoccabile, sta bene Tete Morente e anche Rafia a centrocampo. Ci sono doti tecniche".