Lazio, senti Stengs: "Al Feyenoord posso diventare un giocatore più completo"

Calvin Stengs è stato uno dei giocatori più decisivi del Feyenoord in questa stagione. In Champions League ha affrontato anche la Lazio, che da tempo ha messo gli occhi su di lui e sta provando a farlo sbarcare nella Capitale in questa sessione di mercato. Mentre si gode le vacanze, l'olandese ha rilasciato un'intervista a Hand in Hand Magazine facendo un bilancio sull'annata appena conclusa e sul suo futuro. Di seguito le sue dichiarazioni: "Sono soddisfatto del mio primo anno al Feyenoord. All'inizio mi sono dovuto abituare, ma penso di aver giocato buone partite in questa stagione. Quando guardo ai miei risultati personali, sono soddisfatto. Ci sono margini di miglioramento? Assolutamente. Credo che al Feyenoord potrò diventare un calciatore più completo. Andare ancora più spesso in porta è uno dei punti su cui sto lavorando molto".

"È stata una bella stagione, ma non una stagione al top, altrimenti ora avremmo la coppa della Eredivisie in mano. La vittoria della coppa nazionale con la cerimonia sulla Binnenrotte è stata meravigliosa. Mi è piaciuta molto quella festa, ma la vittoria del campionato con festa sulla Coolsingel completerebbe il mio periodo al Feyenoord. Ovviamente è molto bello aver giocato in Champions League per due anni consecutivi. È un peccato che quest'anno all'inizio della competizione abbiamo perso alcuni punti. Abbiamo comunque giocato buone partite e mostrato un bel calcio".